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Kartingçiler yağmura takıldı

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2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting şampiyonası’nda dün yapılması planlanan sezonun dördüncü yarışı yağmur engeline takıldı

Kartingçiler yağmura takıldı
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Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen ve Cemsa Sporting Center’de yapılması planlanan 2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası dördüncü yarışı yağmur nedeniyle yarıda kaldı. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda 15.00’de yapılması planlanan fakat meteoroloji dairesinden alınan bilgi doğrultusunda 11.00’e alınan yarışın antrenman ve sıralama turları yapıldıktan sonra kara bulutlar pistin üzerini kapattı. Organizasyon komitesi tarafından yarışın devamına karar verildi ve minikler piste çıktı. 8 turluk ilk yarışın altıncı turunda yağmurun şiddetini arttırmasıyla yarış durduruldu ve 1 saatlik beklemenin ardından yarışın tatiline karar verildi. Yağmur altında cesurca ilk yarışlarını tamamlayan miniklere ilk yarışın sıralamasına göre kupaları verilirken şampiyonaya puan vermeyeceği açıklandı. Kuzey Kıbrıs Karting Derneği yönetim kurulunun önümüzdeki günlerde yarışın yeni tarihini duyuracağı belirtildi.

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