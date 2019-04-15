Kartingçiler kupalarını aldı

2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonasında 5 yarışlık sezonun tamamlanmasının ardından Cemsa Sporting Center’de ödül töreni düzenlenirken, şampiyonlar kupalarını aldılar

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından ve Başbakanlık Uyuşturucu ile mücadele Komisyonunun sponsorluğunda organize edilen 2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası yapılan 5 yarışın ardından tamamlanmış, 4 sınıfta şampiyonlar ve dereceye girenler belirlenmişti.

Geçtiğimiz gün Cemsa Sporting Center toplantı salonunda yapılan ödül töreninde Mini, Junior, Senior ve Shifter sınıflarında dereceye girenlere kupaları verilirken Mini’de Niyazi Özçınar, Junior’da Demir Emre şampiyonluk kupalarını aldı. Senior Şampiyonu İzzet Çınar ile Shifter Şampiyonu Coşkun Gürel’in mazaretli olarak katılamadığı törende temsilen arkadaşları kupalarını aldı. Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Başkanı Tigin Güryel ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu törende Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Fina Dörektörü Sami Alptürk, Cemsa Sporting Center direktörü Salih Karalım, Kale Boya, Pulson Cyprus ve Başpınar Un’a da katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi. Tüm katılımcılara da anı plaketinin verildiğ törende yarışçılar aileleriyle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 2019 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası, 5 Mayıs 2019 Pazar günü yapılacak ilk yarışlarla başlayacak.

Sezon sonunda 4 sınıfta şampiyon olanlar ve dereceye girenler şu şekilde;

Mini

1.Niyazi Özçınar

2.Mustafa Efeefe

3.Hasan Bedel

Junior

1.Demir Emre

2.Mert Uzun

3.Met Saygın

Senior

1.İzzet Çınar

2.Közün Arpalıklı

3.Janet Öncülay

Shifter

1.Coşkun Gürel

2.Serkan Bolkaner

3.Umut Araz