Karting sezonu açıldı

2020 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası’nda sezon, dün Cemsa Sporting Center’de yapılan yarış ile başladı. İlk yarışta Niyazi Özçınar, Mustafa Efeefe, Tolga Güryel ve İzzet Çınar kategorilerinde kazanan isimler oldular

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen; Spor Dairesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile MücadeleKomisyonu, Cemsa, Bake Shop, NHG Construction, Netonline ve MAK Petrol’ün katkılarıyla hayata geçirilen2020 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası dün Cemsa Sporting Center’de yapılan yarışla başladı.

Sabahın erken saatlerinde antrenmanlar ve sıralama turlarıyla başlayan organizasyon, ilk ayak yarışları ve finalyarışları ile devam etti. Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yapılan organizasyonda, 4 ve 5yaşlarındaki 4 minik yarışçının gösterisi de seyircilerin yoğun ilgisine sahne oldu. Karting Kulübü’nünmisyonlarından olan minik sporcu yetiştirme çalışmaları kapsamında akademi üyeleri Ateş Karalım, Su Karalım,Dalman Yücel ve Olgun Yücel seyircilerden büyük alkış aldı.

7-13 yaş arası minik sürücülerin yarıştığı Mini kategoride çekişme yaşandı. Birbirlerine yakın mücadelelersergileyen yarışçılardan Niyazi Özçınar birinci, Hasan Macila ikinci ve Rüzgar Miralay üçüncü oldu. 13-16 yaşarası yarışçıların mücadele ettiği Junior kategoride heyecan bir an olsun dinmedi. Temaslar ataklar ve geçişlerinbol olduğu kategoride ilk ayağı kazanan Mustafa Efeefe günün birincisi oldu. Mete Saygın ikinci olurken, ilkayakta Necati Hasan Güney ile iki kez temas yaşayarak geride kalan fakat final yarışını kazanarak puan toplayanDemir Emre günün üçüncüsü oldu. Necati Hasan Güney ise ilk ayakta yaşadığı temasların ardından kontrolamaçlı son yarışa çıkamadı. Gençlerin mücadelesine sahne olan Senior kategoride Tolga Güryel ile Mert Uzun

seyircilere keyifli dakikalar yaşattı. Gün sonunda gülen isim Tolga Güryel oldu. Masterlerde ise İzzet Çınar hırslırakibi Güner Ballı’yı geride bırakmayı başardı.

Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Ünal Üstel, Aytaç Çaluda ve Tigin Güryeltakdim etti. Sezon, 5 Temmuz Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılacak ikinci yarışla devam edecek.