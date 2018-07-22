Karting şampiyonasında sezon açıldı

2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting şampiyonası’nda sezon,geçtiğimiz gün Cemsa Sporting Center’de yapılan yarış ile başladı. 17 yarışmacının mücadelesine sahne olan yarışta 3 kategoride birinciler belirlendi

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen ve sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün yaptığı 2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası ilk yarışı geçtiğimiz gün Cemsa Sporting Center’de yapıldı. Kale Boya sponsorluğunda, KKTC Başbakanlık, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen yarışta 3 kategoride 17 yarışmacı mücadele etti.

Sıralama seansı, ilk yarış ve final olmak üzere 3 seans üzerinden yapılan organizasyon sonunda dereceye girenler belirlendi. Her sezon olduğu gibi en yoğun katılımın olduğu Mini kategoride 8 yarışmacı mücadele ederken, küçüklerin bir birlerine yakın mücadeleleri izleyenlere keyif verdi. Gün sonunda ilk sırada Mustafa Efe Efe, ikinci sırada Hasan Bedel ve üçüncü sırada Hasan Macila yer aldı. Junior kategoride ise Demir Emre ile Mert Uzun’un geçtiğimiz sezon olduğu gibi çekişmesi keyif verdi. Podyumun üst basamağına Demir Emre çıkmaya hak kazanırken, Mert Uzun ikinci, Şeref Karaoğlan ise üçüncü olmayı başardı. Büyüklerin yarıştığı Senior kategoride ise Tolga Güryel günün birincisi oldu. Sürpriz isim İzzet Çınar ikinci olurken podyumun üçüncü basamağında Közün Arpalıklı yer aldı. Final yarışının ilk virajında yaşanan kaza sonrası Janet Öncülay finiş göremezken, kazaya sebebiyet veren Arpalıklı komiserler kurulu tarafından 10 saniye zaman cezası aldı.

Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu, Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Başkanı Tigin Güryel ve Yarış Komiseri Savaş Madi takdim etti.

Sonuçlar;

Mini Kategori:

1.Mustafa Efe Efe

2.Hasan Bedel

3.Hasan Macila

4.Janem Öncülay

5.İsmail Araz

6.Hasan Aşık

7.Erin Bolkaner

- Niyazi Özçınar

Junior Kategori:

1.Demir Emre

2.Mert Uzun

3.Şeref Karaoğlan

4.Mete Saygın

5.Mehmet Salih Çelikden

Senior Kategori:

1.Tolga Güryel

2.İzzet Çınar

3.Közün Arpalıklı

-Janet Öncülay

-Rauf Denktaş