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Karting Güryel ile devam dedi

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Kuruluşunun ardından Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nde 2. genel kurul yapıldı. Gülboy Güryel’in başkanlığa devam ettiği kurulun ardından yeni yönetim kurulu da şekillendi

Karting Güryel ile devam dedi

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği, 2 sene önce büyük bir heyecanla kurulduktan ilk döneminin tamamlamanın ardından genel kurulun gerçekleştirdi.

Kurulun onayıyla Gülboy Güryel yeniden başkan seçilirken yönetim kurulu ve diğer organlarda bir takım değişiklikler yapıldı. İkinci dönemde Gülboy Güryel’in asbaşkanlığını Ramadan Uzun yapacak. Umut Araz sayman, İzzet Çınar Sekreter, Necati Güney faal üye ve Serhat Karaoğlan yedek üye olarak görev alacak. Bu sezon yine takvimde 6 yarış olacak ve yeni sezon 3 Mayıs’ta başlayacak.

Disiplin Kurulu

1.Gülboy Güryel-Başkan

2.Serkan Bolkaner

3.Erdil Şeytanoğlu

Denetleme Kurulu

1.Salih Karalım-Başkan

2.Gökhan Necipoğlu

3.Salih Gökhan

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