Karting günü

Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2019 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası üçüncü yarışı bu sabah yapılıyor.
Cemsa Sporting Center’de bin400 metrelik RC1 pistinde yapılacak yarış 7.30’da resmi antrenmanlarla başlayacak. Sıralamaların 09.00’da, ilk ayak yarışlarının 10.00’da ve final ayak yarışlarının 11.30’da başlayacağı açıklanırken takribi 13.00’te yapılacak ödül töreni ile organizasyon sona erecek.
Organizasyon yine; 7-13 yaş arası miniklerin olduğu Mini kategori, 13-16 yaş arası gençlerin olduğu Junior kategori, 15 yaş üzeri sporcuların olduğu Senior kategori ve 30 yaş üzeri yarışçıların olduğu Expert kategori ile toplam 4 kategoride yapılacak.
Program
14 Temmuz 2019 Pazar
07.30 Resmi Antrenman Mini (10 dk.)
07.45 Resmi Antrenman Junior/Senior/Master (10 dk.)
07.30-08.30 İdari ve Teknik Kontrol tamamlanması
08.30 Yarışmacı ve görevliler ile Brifing
09.00 Sıralama Turları Mini (10 dk.)
09.20 Sıralama Turları Junior (10 dk.)
09.40 Sıralama Turları Senior/Expert (10 dk.)
10.00 Yarış 1-Mini
10.20 Yarış 1-Junior
10.40 Yarış 1-Senior/Expert
11.30 Yarış 2-Mini
11.50 Yarış 2-Junior
12.10 Yarış 2-Senior/Expert
12.45 Kapalı Park Açılışı
13.00 Kesin Neticeler İlanı
13.30 Ödül Töreni