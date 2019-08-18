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Karaokçu: Durmak yok

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Karaokçu: Durmak yok
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Soydan SAKALLI

Ülkede gerçekleştirilen birçok spor organizasyonuna önemli katkılar sağlayarak farkındalık yaratan KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun başkanı Hasan Karaokçu, komisyonun hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hasan Karaokçu'nun açıklamaları şöyle:

"Komisyonda göreve başladığımız günden itibaren çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışmaya başladık.

Çocukları, kültür, sanat ve spora yöneltme sloganıyla yola çıktık. Verdiğimiz desteklerle çocuklarımızın sporda iyi yerlere geldiğini görüyoruz. Başbakan Ersin Tatar da bize bu konuda, "Durmak yok diyerek", çalışmalarımıza destek veriyor."

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