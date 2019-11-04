Karaokçu, Aliusta’yı onurlandırdı

Birlikte güzel işlere imza atan KTKOD ile KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu iş birliğinde düzenlenen 2019 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası tamamlanırken, Hasan Karaokçu, Burçin Aliusta’yı plaket ile onurlandırdı

Birlikte güzel işlere imza atan Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği(KTKOD) ile KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu iş birliğinde düzenlenen 2019 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası, Royalton Klasik Otomobil Rallisi ile tamamlandı.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu başkanı Hasan Karaokçu, KTKOD başkanı Burçin Aliusta’yı başarılı çalışmalarından dolayı plaket ile ödüllendirirken, Burçin Aliusta plaket takdimi ile ilgili şunları söyledi:

“Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği olarak iki gün süren 2019 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonamızı, Royalton Klasik Otomobil Rallisi ile tamamladık. Final yarışımız hakkında öncesi ve sonrasıyla bahsedilecek konu çoktur. Ödül törenimizde iki yıldır aynı yolda aynı amaçlara hizmet için beraber yürüdüğümüz KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu sayın Hasan Karaokçu tarafından takdim edilen plaket bizleri onurlandırmıştır. Hasan bey gibi önemli bir değerin ve bağlı olduğu komisyonun bizlere layık gördüğü bu plaketi dernek üyelerim adına, klasikseverler adına, yönetim kurulum ve emek eden herkesin adına almanın mutluluğunu yaşadım.

Yaptığımız emeklerin, çalışmaların, organizasyonların hedefini bulmuş olması bizleri son derece mutlu etmiştir. İyi ki varsınız. Bizleri böylesine önemli paylaşımlara ulaştıran tüm klasik sever dostlarıma sonsuz teşekkür ederim.”