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Kara plakalılar, Şeher’de hazine arayacaklar

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Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinin (KTKOD) Yaz faaliyetleri çerçevesinde düzenleyeceği 'Lefgoşa'nın Hazineleri ' organizasyonun kayıtlarına başladı

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Kara plakalılar, Şeher’de hazine arayacaklar
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Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinin (KTKOD) Yaz faaliyetleri hızla devam ederken, derneğin organizasyonları arasında belki de en eğlenceli ve en keyifli faaliyeti olan Klasik Otomobil Hazine Avcılığı 13 Temmuz Cumartesi gecesi yapılıyor.

İSGÜM LTD ana sponsorluğunda 'Lefgoşa'nın Hazineleri ' adıyla yapılacak olan keyif dolu orgaizasyonun kayıtları başladı. Lefkoşa'nın süprizlerle dolu noktalarına doğru yapılacak olan faaliyet, Lefkoşa Bandabulya Sokağı üzerinde bulunan Papa Bar'da başlayacak.

Saat 18:30’da başlayacak olan gezi, Lefkoşa sınırları içerisinde yer alacak olan birçok noktaya varılarak yine başlangıç noktası olan Papa Bar'da son bulacak.

Gerek bulunacak gizli noktalarıyla gerekse eğlenirken öğreten mizah dolu sorularla geçecek olan gecede yine sorulara en fazla doğru cevap verenler en iyi 'Korsan' ilan edilecek. DJ Dinç'in canlı müzik performansı, Canteen restoranın leziz yemekleri ve Papa Bar'ın kaliteli ortamı klasik severleri bekleyecek.

2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonasında Pilot klasmanına 10 puan verecek olan geziye katılım için dernek üyelik şartı aranmayacak. Katılım akşam yemeği dahil kişi başı 50 Türk Lirası şeklinde olacak ve son kayıt tarihi ise 12 Temmuz Cuma olacak.

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