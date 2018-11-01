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Kaplıca’dan Kantara'ya tırmanacaklar

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Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 4. yarışında ekipler, Kaplıca'dan, Kantara'ya tırmanacaklar

Kaplıca’dan Kantara'ya tırmanacaklar
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2018 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 4. yarışı 4 Kasım Pazar günü Kaplıca köyünde gerçekleşecek ve ekipler Kaplıca'dan, Kantara'ya tırmanacaklar.

Avenue Dereboyu ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan 4. Tırmanma Yarışı, Kaplıca köyü çıkışında gerçekleşecek ve yarış Pazar günü saat 11:00’de start alacak. 3 Kasım Cumartesi günü Avenue Dereboyu önünden verilecek sembolik start ile başlayacak olan yarışta ekipler 4 Kasım Pazar günü Kaplıca köy çıkışına kurulacak servis alanı ile beraber startı bekleyecekler.

2018 Tırmanma Şampiyonası’nda Deniz Denner, Doğa Koyuncu ve Hasan Reyhan arasında kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi yaşanırken, 4. Tırmanma Yarışı'nda da bu çekişmenin devam etmesi bekleniyor. Ödül töreninin Kaplıca Restaurant'ta gerçekleşmesi planlanan yarışta finişinin ise saat 14.00’da gerçekleşmesi planlanıyor.

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