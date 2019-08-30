Kaplıca'dan, Kantara'ya tırmanacaklar

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği Kuzey Kıbrıs Tırmanma şampiyonası ikinci yarışı Kaplıca – Kantara arasındaki 2.7 km lik özel etapta yapılacak.15 ekibin mücadele edeceği yarış yarın saat 15:00’da ilk aracın startı ile başlayacak.

Yol saat 14:30’da iki yönlü trafiğe kapanacağı için seyircilerin en geç 14:20 de seyirci noktalarına yerleşmiş olması gerekecek.

Toplamda 15 ekibin yarışacağı şampiyonanın ikinci ayağına girilirken liderlikte Doğa Koyuncu’yu , Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi takip ediyor. Şampiyona için önemli puanların kazanılacağı Kantara Tırmanma Yarışı,izleyicilere nefes kesen anlar yaşatacak .