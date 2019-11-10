Kantara’ya tırmandılar

KITMOK Racing Tırmanma Yarışında, motorlar Ardahan'dan Kantara'ya tırmanırlarken, Mehmet Silahşör, Cafer Polili ve Ömer Akgür kategorilerinde birinci oldular. İki kategoride birinci olan Mehmet Silahşör güne damga vuran isim oldu

İki yarış olarak planlanan KKTC 2019 Racing Tırmanma Şampiyonası’nın ikinci yarışı geçtiğimiz Cumartesi günü Ardahan-Kantara yolundaki3bin 500 metrelik parkurda yapıldı.

“KITMOK Racing Tırmanma Yarışı” adıyla yapılan organizasyonda yarışçılar parkuru biri antrenman olmak üzere üçer kez geçtiler.

İskele Belediyesi, Güven Sigorta, Lungo Cafe, Ahmet Oto ve Worldtech Büroteknik’in katkılarıyla, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından organize edilen yarış Supermoto ve Pist Motoru olmak üzere 2 kategori üzerinden toplam 4 sınıfta yapıldı.

16 yarışçının mücadele ettiği yarışın Supermoto MX1A sınıfında Mehmet Silahşör, elde ettiği 4 dakika 46.690 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Onu sırasıyla Yunus Özyay ve Yakup Çavuşgil takip etti. Supermoto MX1B’de birinci Cafer Polili oldu. Polili’nin derecesi 5 dakika 12.089 saniye. Sınıfın ikincisi Hasan Yılmaz olurken, üçüncü Berk Acumsal oldu. Racing Motosikletlerin yarıştığı kategorinin 600cc sınıfında yine Mehmet Silahşör ilk sırada yer aldı. İkinci Oğuz Özgökçen olurken üçüncü Mustafa Özgökçen oldu. 1000cc sınıfının birincisi ise Ömer Akgür oldu. İkinci Raif Ömerağa olurken podyumu tamamlayan isim Ahmet Sertsoy oldu.

Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Başkanı İbrahim Önderoğlu ile organizasyon komitesi üyeleri takdim etti.

MX1A

1.Mehmet Silahşör-(23)-4:46,690

2.Yunus Özyay-(46)-4:49,349

3.Yakup Çavuşgil-(181)-4:52,880

4.Serdar Nerkiz 4:59,699

MX1B

1.Cafer Polili-(79)-5:12,089

2.Hasan Yılmaz-(16)-5:55,073

3.Berk Acumsal-(747)-6:14,081

600cc+

1.Mehmet Silahşör-(23)-5:17,523

2.Ogün Özgökçen-(81)-5:30,608

3.Mustafa Özgökçen-(299)-6:01,476

1000cc

1.Ömer Akgür-(93)-5:01,177

2.Raif Ömerağa-(469)-5:11,761

3.Ahmet Sertsoy-(88)-5:21,767

4.Uğur Yazıcı 5:28,710

5.Hasan Yücedağ 5:36,741

6.Hakan Beyazgül 6:19,078