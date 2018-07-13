banner107
Kantara’ya tırmanacaklar
Kantara’ya tırmanacaklar
10 0
Hırvatlarda final coşkusu
Hırvatlarda final coşkusu
18 0
Ödüller sahiplerini buldu
Ödüller sahiplerini buldu
229 0
Saygı, Yeşilova ve Ocak’ın radarında
Saygı, Yeşilova ve Ocak’ın radarında
167 0
Diyetisyen Zaliha Kiraz’ın “Afiyetle Sağlık” kitabı tanıtıldı
Diyetisyen Zaliha Kiraz’ın “Afiyetle Sağlık” kitabı tanıtıldı
36 0
Güneş tutulması sizi nasıl etkileyecek
Güneş tutulması sizi nasıl etkileyecek
184 0
Park etmedi sanki terk etti
Park etmedi sanki terk etti
74 0
Finalin adı: Hırvatistan - Fransa
Finalin adı: Hırvatistan - Fransa
82 0
banner82
banner147

Kantara’ya tırmanacaklar

banner27

2018 Tırmanma Şampiyonası’nın ikinci yarışı Ardahan’da 18 yarışçının katılımıyla yapılacak. Yarışa, şampiyona lideri Deniz Denner tepkisi nedeniyle katılmayacak

Kantara’ya tırmanacaklar
banner137

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği 2018  Şeker Sigorta Tırmanma Şampiyonası’nın ikinci yarışı bu Pazar gerçekleşiyor.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği 2018 Şeker Sigorta Tırmanma Şampiyonası’nın Ardahan’da yapılacak olan ikinci yarışının kayıtları kapandı. 18 ekibin kayıt yaptırdığı yarış, 15 Temmuz Pazar günü saat 10.30’da start alacak. 2018 sezonunda uygulanmaya başlanan hareketli start uygulaması ile start alacak ekipler, 2.2 km’lik Ardahan etabını bir kez deneme olmak üzere toplam 3 kere tırmanacaklar. İbrahim Yücebaş’ın drift şovları ile dahada renklenecek yarışın servis alanı ve Yarış merkezinin start noktasının gerisinde kalan Ardahan köy çıkışında olacak yarış için yol 09:30 da kapanacak.

Bu arada İskele Rallisi’nde kendisine puan cezası verilmesine tepki gösteren şampiyona lideri Deniz Denner yarışa katılmayacak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.