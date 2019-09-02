Kantara'ya tırmandılar

Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonasının 2. yarışı Kaplıca - Kantara etabında 13 aracın katılımıyla gerçekleştirildi. 13 aracın finiş görmesiyle tamamlanan yarışı Deniz Denner kazandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Başbakanlık uyuşturucu ile mücadele komisyonu ,Motul , Zet ve Caldini Car Care’in katkılarıyla düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonasının 2. yarışı 1 Eylül Pazar günü Kaplıca - Kantara 2.7km'lik etabında 13 aracın katılımıyla gerçekleştirilirken, 13 aracın finiş görmesiyle tamamlandı.

Kantara’nın eşsiz dağ manzarası ve güneşli-serin havası eşliğinde bölge halkının ve yarış severlerin desteği ve takibi içerisinde saat 15.00’te start alınan yarışta ekipler ilki deneme olmak üzere 3 kez Kaplıca - Kantara arasındaki özel etabı geçtiler.

Deniz Denner, Doğa Koyuncu ve Kemal Topçuoğlu arasında büyük çekişmeye sahne olan yarışta drift araçları ise öncü araç olarak start alıp güne renk kattılar.

Sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de birinci Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi oldular. E3’de Kemal Topçuoğlu – Orçun Yırık ikilisi birinci; Hasan Karlıtaş – Numan Kahküllü iklisi ikinci ve Co-pilotsuz yarışan İbrahim Yolcu Argün üçüncü geldiler. E4’de birinci Co-pilotsuz yarışan Doğa koyuncu olurken, ikinci Eray Özvurulmuş – İzem Özvurulmuş, üçüncü Co-pilotsuz yarışan Ahmet Debreli geldi. S2’de Cenk Toksoy – Şakir Ayalı birinci olurken, Sadık Bilgimer – Vedat Çoşar ikinci; Hüseyin Aksoy – Hasan Çolakoğlu üçüncü geldiler. Sınıf S1’de ise birinci Seyhun Bıkmaz – İldem Bıkmaz ikilisi oldu. Kadın Co Piotlarda ise İzem Özvurulmuş birinci , İldem Bıkmaz ise ikinci oldu.

Genel Klasman sıralamasında ise müthiş çekişmenin yaşandığı yarışta Deniz Denner – Ömer Topçu birinci olurken, ikinciliği 2,891 saliselik farkla Doğa Koyuncu, üçüncülüğü ise 9,235 saliselik farkla Kemal Topçuoğlu – Orçun Yırık ikilisi elde ettiler.