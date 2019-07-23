Kadınlar Formula'da düğüm İngiltere’de çözülecek

Kadınlar Formula’da şampiyon son etabın ardından belli olacak. Hollanda’da Emma Kimilainen kazanırken, düğüm İngiltere’de çözülecek

Formula Kadınlar Dünya serisinde heyecanın adresi Hollanda’ydı. Assen’deki mücadelede tüm sezon olduğu gibi, büyük bir heyecan yaşandı.

Emma Kimilainen damalı bayrağı gören ilk isimdi.

Alice Powell ve Jamie Chadwick Fin pilotun arkasından sıralandı.

Böylece şampiyonluk yarışındaki düğümün çözülmesi final yarışına kaldı.

İLK KAZANAN KİM OLACAK?

Genel klasman lideri Chadwick, İngiltere’de kürsüye çıkarsa kadınlar dünya serisinin ilk kazananı olacak.

Aksi takdirde 13 puan geriden gelen Beitske Visser’e gün doğacak.

Kadınlar Formula’da yılın son yarışı 11 Ağustos’ta Brands Hatch pistinde koşulacak.