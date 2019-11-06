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Kaçakbaflı, şampiyona transfer oldu

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2019 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonasının son yarışına damga vuran19 yaşındaki genç driftçimiz Ali Kaçakbaflı, sezonun şampiyon takımı B Plan Racing Takımına transfer oldu

Kaçakbaflı, şampiyona transfer oldu
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Drift sporunun genç ve başarılı ismi Ali Kaçakbaflı, İzmir’de Ülkü Park Yarış Pistinde düzenlenen 2019 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonasının 4. ve son yarışına damga vuran ismi olmuştu.

19 yaşındaki genç driftçi Ali Kaçakbaflı, son yarışa B Plan Racing Takımı adına yarıştı. Takımın kadrosuna kattığı ve gelecek sezon kadrosunda da bulunduracağı Ali Kaçakbaflı'nın durumu ile ilgili olarak, B Plan Racing Takımı direktörü Burak Söğüt şu açıklamaları yaptı:

"2019 yılında gençleri piste çekmek için alınan karar doğrultusunda Apex Masters Drift Şampiyonasında Bplan Racing takım bünyesinde şansa kavuşan Ali Kaçakbaflı gösterdiği başarı ve istikrar sayesinde son yarışta profesyonel DriftCar olan Bmw'nun koltuğuna oturdu.

Bu fırsatı başarıya çeviren genç pilot 2020'de ben de varım diyerek yarışta top 8'e kadar çıktı.

Gelecek sezon daha da güçlü bir araçla Ali'ye takımda yer vereceğiz."

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