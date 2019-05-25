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Kaçakbaflı, Karavezirler’e teşekkür etti

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2018 KKTC Drift Şampiyonası “En Genç” kategorisi birincisi Ali Kaçakbaflı, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e teşekkür ziyaret gerçekleştirdi

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Kaçakbaflı, Karavezirler’e teşekkür etti
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Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün (KKOK) organize ettiği 2018 KKTC Drift Şampiyonası “En Genç” kategorisi birincisi Ali Kaçakbaflı, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti. 
Drift yarışlarına verdiği destekten dolayı annesi Ebru Kaçakbaflı ile birlikte Başkan Ali Karavezirler’e nezaket ziyareti gerçekleştiren Ali Kaçakbaflı, Ali Karavezirler’e teşekkürlerini sundu. 
Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Ali Kaçakbaflı’yı, onu eğiten hocası İbrahim Yücebaş’ı ve her zaman yanında olan ailesini tebrik etti.

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