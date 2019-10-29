Kaçakbaflı, İzmir’de yan verdi

Drift sporunun genç ve başarılı ismi Ali Kaçakbaflı, İzmir’de Ülkü Park Yarış Pistinde düzenlenen 2019 ApexMasters Türkiye Drift Şampiyonasının 4. ve son yarışına damga vuran ismi oldu.

19 yaşındaki genç driftçi Ali Kaçakbaflı, son yarışa B Plan Racing Takımı adına yarıştı. Takımın kadrosuna kattığı ve gelecek sezon kadrosunda da bulunduracağı Ali Kaçakbaflı, ikili eşleşmelerde başarılı olarak bir üst tura çıktı.

Son 8 yarışçı arasına giren Ali Kaçakbaflı, aracının glajında meydana gelen arızadan dolayı yarışa veda etmesine karşın, başarılı sürüşü ile otoritelerin beğenisini kazandı.