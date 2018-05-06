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İspanya'da zafer Marquez'in

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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 4. yarışı İspanya Grand Prix'sini, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

İspanya'da zafer Marquez'in
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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun dördüncü ayağı, İspanya'nın Jerez kentiyle aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte, 25 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışa 5. sıradan başlayan Marc Marquez, 41.39.678'lik zamanlamasıyla bu sezon ikinci, kariyerinin ise 37. MotoGP zaferine ulaştı.

Marquez'den 5.2 saniye sonra bitişe gelen Monster Yamaha'dan Johann Zarco ikinci, liderin 8.2 saniye arkasındaki Suzuki Ecstar'dan Andrea Iannone ise üçüncü oldu.

Sezonun beşinci yarışı Fransa Grand Prix'si, 20 Mayıs'ta koşulacak.

- Pilotlar klasmanı
1. Marc Marquez (İspanya): 70 puan
2. Johann Zarco (Fransa): 58
3. Maverick Vinales (İspanya): 50
4. Andrea Iannone (İtalya): 47
5. Andrea Dovizioso (İtalya): 46

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