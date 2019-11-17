banner255
banner69
Garga zirveye kanatlanıyor
Garga zirveye kanatlanıyor
11 0
Mesarya'ya ilk darbe Lapta'dan
Mesarya'ya ilk darbe Lapta'dan
46 0
 
“Hedefimiz, KKTC’yi marka yapmak”
“Hedefimiz, KKTC’yi marka yapmak”
7 0
Şampiyon zafere sürdü
Şampiyon zafere sürdü
40 0
Kaplan, Boğa'yı pençeledi
Kaplan, Boğa'yı pençeledi
66 0
Cimnastikte dev şölen
Cimnastikte dev şölen
34 0
Badmintonda başarılılar kupalarına kavuştular
Badmintonda başarılılar kupalarına kavuştular
15 0
banner82

İspanya'da zafer Marquez'in

banner27

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı Valencia Grand Prix'sinde, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu MarcMarquez birinci oldu

İspanya'da zafer Marquez'in

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 19. ayağı, İspanya'nın Valencia kentindeki 4 kilometrelik RicardoTormo Pisti'nde 27 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Şampiyonluğu daha önce garantileyen MarcMarquez, sezonun son etabını birinci sırada bitirerek bu yılki 12, kariyerindeki 56. MotoGP zaferine ulaştı.

PetronasYamaha pilotu FabioQuartararo'nun ikinci olduğu yarışta, Pramac ekibinden Jack Miller üçüncülüğü elde etti.

- Pilotlar klasmanı

Sezonun son yarışının ardından oluşan pilotlar klasmanı şöyle:

1. MarcMarquez (İspanya): 420 puan

2. AndreaDovizioso (İtalya): 269

3. MaverickVinales (İspanya): 211

4. AlexRins (İspanya): 205

5. FabioQuartararo (Fransa): 192

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.