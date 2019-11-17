İspanya'da zafer Marquez'in

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 19. ayağı, İspanya'nın Valencia kentindeki 4 kilometrelik RicardoTormo Pisti'nde 27 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Şampiyonluğu daha önce garantileyen MarcMarquez, sezonun son etabını birinci sırada bitirerek bu yılki 12, kariyerindeki 56. MotoGP zaferine ulaştı.
PetronasYamaha pilotu FabioQuartararo'nun ikinci olduğu yarışta, Pramac ekibinden Jack Miller üçüncülüğü elde etti.
- Pilotlar klasmanı
Sezonun son yarışının ardından oluşan pilotlar klasmanı şöyle:
1. MarcMarquez (İspanya): 420 puan
2. AndreaDovizioso (İtalya): 269
3. MaverickVinales (İspanya): 211
4. AlexRins (İspanya): 205
5. FabioQuartararo (Fransa): 192