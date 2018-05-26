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İskele’den motor sesleri yükselecek

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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2018 Enduro Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı bugün İskele’de yapılıyor

İskele’den motor sesleri yükselecek
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2018 Enduro Şampiyonası’nda sezon İskele’de devam ediyor. Sezonun ikinci yarışı, İskele Belediyesi’nin sponsorluğunda, “İskele Belediyesi Süper Enduro Yarışı” olarak yapılıyor.

Topcuköy-Ardahan kavşağında hazırlanacak parkurda yapılacak yarış bugün saat 16.00’da başlayacak. Geçmiş yarışlardan farklı olarak Süper Enduro şeklinde yapılacak olan yarışta kurum yaklaşık 800 metrelik engellerle dolu bir pist hazırlıyor. İçerisinde; Kum havuzu, kaya geçişi, su geçişi, çamur geçişi, kütük geçişi, tahtaravalli geçişi, dikey lastik geçişi ve yatay lastik geçişi gibi engellerin olacağı parkurda mücadeleler verilecek.

ATV ve Cross kategorisi olmak üzere iki kategori üzerinden yapılacak yarışta araçlar, motor hacimlerine göre toplam 8 sınıfa ayrılacak. ATV kategorisinde ATV1, ATV2, ATV3 ve Genç ATV; Cross kategorisinde ise MX1A, MX1B, MX2 ve Genç Cross sınıfları olacak. Yarışın başlama saati 16.00 olarak belirlenirken, ödül töreninin 19.00’da yapılması planlanıyor.

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