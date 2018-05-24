banner107
İskele’de Enduro heyecanı yaşanacak
İskele’de Enduro heyecanı yaşanacak
19 0
Hakemler başarılı
Hakemler başarılı
69 0
37 0
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
182 1
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
478 0
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
97 0
Çetin Sadeli bu kez iddialı
Çetin Sadeli bu kez iddialı
367 0
Emingiller yine zafere sürdü
Emingiller yine zafere sürdü
33 0
banner82
banner147

İskele’de Enduro heyecanı yaşanacak

banner27

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2018 Enduro Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı Pazar günü İskele’de yapılıyor

İskele’de Enduro heyecanı yaşanacak
banner137

2018 Enduro Şampiyonası’nda sezon İskele’de devam ediyor. Sezonun ikinci yarışı, İskele Belediyesi’nin sponsorluğunda, “İskele Belediyesi Süper Enduro Yarışı” olarak yapılıyor.

Topcuköy-Ardahan kavşağında hazırlanacak parkurda yapılacak yarış Pazar günü saat 16.00’da başlayacak. Geçmiş yarışlardan farklı olarak Süper Enduro şeklinde yapılacak olan yarışta kurum yaklaşık 800 metrelik engellerle dolu bir pist hazırlıyor. İçerisinde; Kum havuzu, kaya geçişi, su geçişi, çamur geçişi, kütük geçişi, tahtaravalli geçişi, dikey lastik geçişi ve yatay lastik geçişi gibi engellerin olacağı parkurda mücadeleler verilecek.

ATV ve Cross kategorisi olmak üzere iki kategori üzerinden yapılacak yarışta araçların motor hacimlerine göre toplam 8 sınıfa ayrılacak. ATV kategorisinde ATV1, ATV2, ATV3 ve Genç ATV; Cross kategorisinde ise MX1A, MX1B, MX2 ve Genç Cross sınıfları olacak.

Organizasyonun kayıt işlemleri bugün saat 20.00’de tamamlanacak. Yarışın başlama saati 16.00 olarak belirlenirken, ödül töreninin 19.00’da yapılması planlanıyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.