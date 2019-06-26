İskele Festivali’nde, ralli festivali yaşanacak

Geleneksel olarak düzenlenen İskele Festivali kapsamında gerçekleşecek olan 11. İskele Rallisi 6-7 Temmuz 2019 Tarihlerinde gerçekleşecek.

Geleneksel İskele Festivali kapsamında 6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan 11. İskele Rallisinde toplamda 7 özel etap koşulacak. 1. gün şehir içindeki İskele SSS Etabı koşulacak. 2. gün ise ekipler İskele Rallisinin vazgeçilmez etapları olan Topçuköy, Sınırüstü, İskele etaplarını geçip festival alanı içerisinde finiş görecekler. Ayrıca İskele Rallisi Servis alanı da bu yıl festival alanı yanında kurulacak.