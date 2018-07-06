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İskele'de tozu dumana katacaklar

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Toplam 57.24 kilometrelik Özel Etap uzunluğunda gerçekleşecek olan ve 18 aracın start alacağı İskele Rallisi bugün saat 18.00’de İskele Panayırı’ndan verilecek start ile başlayacak

İskele'de tozu dumana katacaklar
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2018 Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın üçüncü yarışı 7-8 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleşiyor. Bu yıl 50’ncisi yapılan İskele Festivali’nde 10’uncu kez düzenlenecek olacak olan İskele Rallisi her yıl olduğu gibi yine 2 gün sürecek.

SEYİRCİ ÖZEL ETABI CUMARTESİ GÜNÜ

Toplam 57.24 kilometrelik Özel Etap uzunluğunda gerçekleşecek olan İskele Rallisi,  bugün saat 18.00’de İskele Panayırı’ndan verilecek start ile başlayacak. 18 aracın start alacağı ve 2.22 kilometreden oluşan etapta ilk araç saat 18.24’de start alacak ve ilk gün panayır alanının arkasına kurulan seyirci özel etabıyla son bulacak.

SEYİRCİ NOKTASI

İskele Rallisi’nde seyircilerin yarışı yakından takip edebilmesi için özel alanlar da tahsis edildi. Seyirci Özel Etabı’nı izlemek isteyen vatandaşlar, İskele’de bulunan Sadıkoğlu Petrol karşısından Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’na doğru girerek seyirci noktasına ulaşabilecekler.

8 TEMMUZ PAZAR

İskele Rallisi’nde ekipler 8 Temmuz Pazar günü sırası ile ikişer kez Topçuköy, Sınırüstü ve İskele etaplarını geçtikten sonra Makenzi Beach’te ödül törenine giderek İskele Rallisi’ni sonlandıracaklar.

TOPCUKÖY ETABI

İlk aracın 09.58’de start alacağı toplam 9.06 kilometrelik Topcuköy Etabı, Sınırüstü-Altınova yolu üzerinden başlayacak ve Topcuköy’de sona erecek.

SINIRÜSTÜ ETABI

İlk aracın 12.54’te start alacağı toplam 9.67 kilometrelik Sınırüstü Etabı, Topcuköy Etabı ile aynı noktadan başlayarak Altınova asfaltını geçmesinin ardından  İskele içinde son bulacak.

İSKELE ETABI

İskele Rallisi’nin son etabı olan İskele Etabı’nda ilk araç 15.50’de start alacak. Toplam 7.67 kilometreden oluşan İskele Etabı’na ulaşmak isteyen ralli severler, İskele içinden çıkarak İskele çöplüğüne giden yola ayrılmalarının ardından sol tarafta start noktasını görebileceklerdir. Araçlar, Topcuköy yolunu karşıya geçerek İskele içinde yarışa son verecekler.

LİDERLİKTE BÜYÜK ÇEKİŞME

2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda 47.5 puanla lider durumda Sadık Bilgimer - Ömer Akbelen ikilisi, 42 puanla Mehmet Çocuk - Ahmet Akbıçak ikilisi ve 3’üncü sırada Cevdet Alptürk - Mustafa Yücener ikilisi ise 41 puanla sezona devam ediyorlar.

Kayıt listesi

SIRA NO

KAPI NO

TAKIM İSMİ

PİLOT

CO-PİLOT

ARAÇ

SINIF

1

1

Mehmet Karaoğlan

Mehmet Coşar

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

2

2

Mehmet Çocuk

Ahmet Akbıçak

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

3

3

Nethouse Rally Team

Sadık Bilgimer

Ömer Akbelen

Mitsubishi Lancer Evoo IV

1

4

4

Macila Rally Team

Fikri Macila

Mehmet Mişon

Mitsubishi Lancer Evo X

2

5

5

Nethouse Rally Team

Cevdet Alptürk

Mustafa Yücener

Ford Fiesta S2000

2

6

6

Deniz Denner

Ömer Topcu

Mitsubishi Lancer Evo X

2

7

7

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

8

8

Nethouse Rally Team

Mehmet Kamiloğlu

Rasım Çetinkaya

Mitusbishi Lancer Evo X

1

9

9

Macila Rally Team

Cahit Yetkili

Harun Çakır

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

10

10

Selen Bilgimer

Mustafa Kandır

Mitsubishi Lancer Evo III

1

11

11

Nethouse Rally Team

Özhan Karaduman

Serdar Kumru

Fiat Palio

4

12

12

Yusuf Cambaz

Gökhan Sancar

Honda Civic

4

13

14

Macila Rally Team

İbrahim Yolcu Argün

Mazhar Ünal

Suzuki Swift

4

14

15

Halil Mulla

Mehmet Çağla

Ford Fiesta R2

4

15

16

Serhan Tan

Başak Sezinler

Subaru İmpreza

N

16

17

Ersan Akanay

Ahmet Buzlukcuoğlu

Subaru İmpreza

N

17

18

Doğa Koyuncu

Jeff Roberts

Mitsubishi Lancer Evo VIII

1

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