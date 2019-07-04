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İskele'de etaplar Yıldız'la güzelleşecek

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İskele'de etaplar Yıldız'la güzelleşecek
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Soydan SAKALLI

Geleneksel olarak Düzenlenen İskele Festivali kapsamında gerçekleşecek olan 11. İskele Rallisi 6-7 Temmuz 2019 Tarihlerinde gerçekleşecek.

İskele Rallisi ile birlikte Ömer Yıldız da etaplara dönecek. Sürüş stili ile ralliseverlerin en beğendiği ralli pilotlarından olan Ömer Yıldız, ara verdiği yarışlara yeniden katılma kararı alırken, İskele Rallisinde start alacak.

Nethouse Rally Team adına yarışacak olan ve Mitsubishi Lancer Evo IX kullanacak olan Ömer Yıldız'ın co-pilotluğunu, Mustafa Yücener yapacak.

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