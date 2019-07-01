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İskele bölgesi toza dumana boğulacak

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İskele Rallisi her yıl olduğu gibi İskele bölgesindeki tozlu ve süratli etaplarda koşulacak. 7 özel etabın geçileceği ralli, Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasına 1,2 katsayı puan verecek

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İskele bölgesi toza dumana boğulacak
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Geleneksel İskele Festivali kapsamında 6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan İskele Rallisi her yıl olduğu gibi İskele bölgesindeki tozlu ve süratli etaplarda koşulacak.

11.si düzenlenecek İskele Rallisinde toplamda 7 özel etap geçilecek. Yarışın ilk günü Cumartesi günü şehir içindeki İskele SSS Etabı, ikinci gün ise ekipler İskele Rallisinin vazgeçilmez etapları olan Topçuköy, Sınırüstü, İskele etaplarını geçip festival alanı içerisinde finish görecekler. Servis alanı ise festival alanının hemen yanında kurulacak.
Alpet Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasına 1,2 katsayı ile puan verecek olan rallide şampiyonluk mücadelesi nefesleri kesecek. Şampiyonada lider Cevdet Alptürk-Özden Yılmaz bulunurken onları Fikri Macila-Doğa Koyuncu 2. olarak ve Mehmet Kamiloğlu-Rasım Çetinkaya ise 3. olarak takip ediyor. Şampiyonada iddalı isimlerden Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ise Kuzey Kıbrıs Rallisinde kaybettiği puanları telafi etmek isteyecekler.Takımlar Şampiyonasında ise Nethouse Rally Team lider durumda bulunuyor.
Zaman tablosu ise şu şekilde olacak :
6 Temmuz Cumartesi
Seromonik Start 17:30
ÖE1 İskele SSS   17.54

7 Temmuz Pazar
ÖE2 Topcuköy1 10.08
ÖE3 Topcuköy2 10.56
ÖE4 Sınırüstü    13.04
ÖE5 Sınırüstü 2 13.52
ÖE6 İskele 1   16.10
ÖE7 İskele 2   16.53
Finiş                 17:58

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