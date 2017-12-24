İnönü‘de zirve Bulutoğluları’nın

İKSAD Sinde Ralli Sprint, 14 aracın katılımıyla gerçekleştirilirken, yarışta birincilik Mustafa Bulutoğluları – Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisinin oldu. Cevdet Alptürk – İbrahim Kara yarışı ikinci, İbrahim Damdelen – Ahmet Behlül yarışı üçüncü tamamladılar

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun düzenlemiş olduğu 2017-2018 Sprint Şampiyonası ENL Global sponsorluğundaki kış kupası birinci yarışa İKSAD Sinde Ralli Sprint 14 aracın katılımıyla gerçekleşti.

İnönü Köyü’nün güzel havası eşliğinde izleyici katılımının büyük olduğu 6.15km’lik Sprint Yarışı; deneme geçişi, ilk geçiş ve ikinci geçiş olmak üzere 3 kere geçilerek tamamlandı. Çekişmeli geçen yarışta Mustafa Bulutoğluları – Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi yarışı kazandı. İlk kez kullandığı Ford Fiesta aracıyla Cevdet Alptürk – İbrahim Kara yarışı ikinci, uzun aradan sonra parkulara dönen İbrahim Damdelen – Ahmet Behlül yarışı üçüncü olarak tamamladılar.

İksad’ın katkıları ile İnönü de gerçekleşen yarışta Sınıf N de birinci Cahit Yetkili – Harun Çakır, Sınıf 4’de birinci Halil Mulla-Doğa Koyuncu , Sınıf 2’de Cevdet Alptürk –İbrahim Kara, Sınıf 1’de Mustafa Bulutoğluları – Ahmet Buzlukçuoğlu ve Gençlerde Cevdet Alptürk- Ahmet Buzlukçuoğlu oldular.

Yarış sonunda İnönülü engelli bir genç olan Osman Seracı’nın hayali olan bir ralli aracına binmesini Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu başkanı Tigin Kişmir, Osman Seracı ile özel olarak ilgilendi.



