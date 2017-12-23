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İnönü'de yan verecekler

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2017-18 Sprint Şampiyonası’nın ilk yarışı bugün İnönü’de, Sinde Ralli Sprint olarak gerçekleşecek. Rallide 15 ekip mücadele verecek

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İnönü'de yan verecekler
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu 'nun düzenlediği 2017-18 Sprint Şampiyonası bugün başlıyor. Enl Global ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan Sprint Şampiyonası ilk yarışı İksad 'ın da katkıları ile İnönü’de Sinde Ralli Sprint olarak gerçekleşecek.

Saat 10.00 da başlayacak olan rallide 15 ekip mücadele verecek. Sprint Şampiyonası’nda toplam 3 etap geçilecek. İlk etap deneme geçişi, 2. ve 3. etap ise dereceye etki edecek olup, yarışmacılar hangi etapda en iyi zamanı yaptıysa o etabın derecesi gün sonuçlarına etki edecek. Sinde Ralli Sprint e 15 ekip kayıt yaptırdı. İnönü‘de uzun aradan sonra ilk kez gerçekleşecek olan yarışta favori isimlerden Mustafa Bulutoğluları, Mehmet Kamiloğlu, Selen Bilgimer, İbrahim Damdelen, Halil Mulla ve Serhan Tan gibi birincilikler yaşamış olan pilotlar da start alacak.

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