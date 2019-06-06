İlk tırmanış St. Hilarion’a

2019 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası, 9 Haziran Pazar günü yapılacak 1.tırmanma yarışı ile başlıyor. Ekipler yarışta St. Hilarion’a tırmanacaklar

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun organize ettiği 2019 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 9 Haziran Pazar günü yapılacak 1.Tırmanma Yarışı ile başlıyor.

2019 sezonunda ilk yarışın olumsuz hava koşulları nedeni ile ertelenmesinin ardından 9 Haziran Pazar günü saat 10.30 da sezonun ilk yarışı start alacak. Yarışta, 22 ekip yarışacak .

Boğazköy ile St. Hilarion arasındaki 2.4 km’lik parkurda gerçekleşecek olan yarışta son şampiyon Deniz Denner, Salih Çelikkaya, Güner Şevketoğlu, Kemal Topçuoğlu ve 2015 Tırmanma şampiyonu Doğa Koyuncu arasındaki mücadele nefes kesecek.

Spor Dairesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Motul, Capital Radio, Caldini Car Care ve Zet Ltd. sponsorluğunda gerçekleşecek yarış, saat 10.30'da başlayacak. Yarışta her etap arasında minibüs servisi seyirci noktalarına seyirci taşınacak. Yarışmayı takip etmek isteyen yarış severlerin en geç 10.00'da yerlerini almaları gerekmektedir. Drift Şovları ile renklenecek günde ekipler 3 kez efsanevi St. Hilarion etabını geçecekler.