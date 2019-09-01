İbrahim Yücebaş, Dünya ikincisi

Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde 2019 yılının Dünya ikincisi Kıbrıslı Türk pilot İbrahim Yücebaş oldu. 368 puanla ikinci olan İbrahim Yücebaş'ın önünde "Dünyanın en iyi drift pilotu" 381 puan alan Ürdünlü Anas Al Helo oldu

Falken ana sponsorluğunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde 2019 yılının "en iyi drift pilotu" Ürdünlü Anas Al Helo oldu.

İstanbul'daki Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda 16 farklı ülkeden 18 pilot mücadele etti. İki tur şeklinde düzenlenen ve finalde 400 tam puan üzerinden 381 puanı almayı başaran Al Helo, birinciliği elde etti.

Yarışı, Kıbrıslı Türk pilot İbrahim Yücebaş 368 puanla ikinci, Gürcistanlı Vakhtang Khurtsidze ise 365 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Ürdünlü pilota ödülünü AKP Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu takdim ederken, İbrahim Yücebaş'a kupasını TOSFED (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) Başkanı Eren Üçlertoprağı verdi. Khurtsidze'ye ise ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep verdi.

Etkinliği 10 bin sporsever takip ederken drift dünyasının efsane ismi ve Red Bull sporcusu Abdo Feghali de gösterisiyle izleyenlere güzel anlar yaşattı.

İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen finallerde tek kadın pilot olarak ise Kıbrıslı Türk 19 yaşındaki Ülkü Erçoban yer aldı.