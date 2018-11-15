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Hipodromda atlar değil, Off Roadçular yarışacak

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Hipodromda atlar değil, Off Roadçular yarışacak
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Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği, 2018 Offroad Şampiyonası’nın dördüncü yarışı yapılıyor. KKORD’un, Jokey Kulübü’nün Alayköy’deki hipodromunun bölgesinde düzenleyeceği yarış, 18 Kasım Pazar günü saat 10:00’da, 4 kategoride yapılacak.

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