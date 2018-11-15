Hipodromda atlar değil, Off Roadçular yarışacak

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği, 2018 Offroad Şampiyonası’nın dördüncü yarışı yapılıyor. KKORD’un, Jokey Kulübü’nün Alayköy’deki hipodromunun bölgesinde düzenleyeceği yarış, 18 Kasım Pazar günü saat 10:00’da, 4 kategoride yapılacak.
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