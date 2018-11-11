Haskasap zafere yan verdi

Drift Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı dün Cemsa Sporting Center’de yapıldı. 24 yarışmacının mücadele ettiği yarışı Drift NEU pilotu Enver Haskasap kazandı

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün organize ettiği KKTC Drift Şampiyonası’nda sezon, Cemsa Sporting Center’de dün yapılan üçüncü yarışla devam etti.

Sabah saatlerinde yapılan antrenmanların ardından sıralama turları ile devam eden organizasyonda ikili eşleşmeler ile heyecan tavan yaptı. İlk kez kullanılan farklı bir parkurda yapılan yarışta oldukça hızlı ve heyecan verici eşleşmelerin ardından Drift NEU pilotları Bekir Özsusuzlu ve Enver Haskasap finale kalan isimler oldular. İki çıkışta da takım arkadaşına üstünlük sağlayan Haskasap birinci olmayı başarırken, Özsusuzlu bu sezon ilk kez kaldığı finalde ikinci oldu. Günün üçüncüsü Akay Akbil olurken, dördüncü İbrahim Yücebaş oldu.

Oldukça kalabalık bir seyirci topluluğu önünde yapılan yarışta çeyrek finale kalan isimlerden Ilgaz Toros beşinci, Ahmet Öksüzoğluları altıncı, Oktay Erülkü yedinci ve Ali Kaçakbaflı sekizinci oldular. Ülkü Erçoban ile Ayşen Şahin’in iki bayan pilot olarak pistte yer almaları seyirciler tarafından takdir topladı ve seyircilerden büyük alkış aldılar. Yarı finalde Enver Haskasap ile İbrahim Yücebaş’ın eşleşmesinde uzun süre yenişemeyen ikiliden son çıkışlarında elenen Yücebaş hakemlere itirazda bulunmuştu, yarış sonunda Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre Yücebaş’ın durumunun yönetim kurulu tarafından görüşüleceği açıklandı.