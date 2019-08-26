Haskasap ve Yücebaş, Dünya'nın en iyileriyle yarışacak

Driftçilerimiz İbrahim Yücebaş ve Enver Haskasap'ın da katılacağı Red Bull Car Park Drift 2019'un Dünya şampiyonu Istanbul'da belli olacak

Kuveyt’te 1 Şubat’ta elemelerle başlayan Red Bull Car Park Drift 2019’un Dünya şampiyonu 1 Eylül Pazar günü İstanbul’da belli olacak. Şampiyonaya KKTC’den İbrahim Yücebaş ve Enver Haskasap da katılacak. Kuveyt, Mısır, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Cezayir, Mauritus, Tunus, Fas, Gürcistan, Türkiye ve Ürdün’de yapılan ülke finalleri sonunda belirlenen aralarında Kuzey Kıbrıs’tan da olan 17 farklı milletten, birbirinden yetenekli 20 yarışçının büyük bir rekabet içerisinde geçecek zirve mücadelesi büyük heyecana sahne olacak. Dünyanın dört bir yanından gelen en iyi drift pilotlarının hünerlerini sergileyeceği yarışta, Türkiye’yi, ülke elemesini ilk üç sırada bitiren Fahimreza Keykhosravi, Ali İnal ve İbrahim Yücebaş temsil edecek. KKTC’den İbrahim Yücebaş ve Enver Haskasap da bu mücadele yer alacak. Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde drift sporunun usta ismi dünyaca ünlü Red Bull sporcusu Abdo Feghali de drift tutkunlarına unutulmaz bir gösteri yapacak. Finalde drift dünyasının efsaneleri, Red Bull sporcuları Michael Whiddett nam-ı diğer Mad Mike ve Aleksandr Grinchuk jüri koltuğunda oturacak. Efsanevi isimler, nefes kesen performanslar, birbirinden heyecanlı gösteriler, güçlü otomobiller ve bol dumanlı zirve mücadelesine sahne olacak Red Bull Car Park Drift Dünya Finali, motorsporları severlere unutulmaz bir gün yaşatacak.