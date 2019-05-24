Haskasap şanssız başladı

2019 Drift Masters Avrupa Drift Şampiyonası, Avrupa’dan 45 pilotun katılımıyla başladı. 6 ayaktan oluşan şampiyonanın ilk ayağı, Avusturya’nın Greinbach şehrinde PS Racing Center pistinde yapıldı.

Daha önce de ülkemizi Avrupa’da başarı ile temsil eden, üç kez KKTC Drift Şampiyonu olan Enver Haskasap, Avusturya’daki yarışta aracında meydana gelen arıza ve ayarların oturmaması nedeniyle sıralama turlarına kalamdı.

Enver Haskasap, Avrupa Drift Şampiyonası’nın ikinci ayağında Haziran ayı içerisinde Fransa’daki yarışta mücadele edecek.