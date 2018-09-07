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Haskasap: Limitleri zorlayacağım

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Avrupa Drift Şampiyonası, Drift Masters’in beşinci ayağı yarışacak olan Enver Haskasap, yarışta limitleri zorlayacağını, açıkladı

Haskasap: Limitleri zorlayacağım
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Avrupa Drift Şampiyonası, Drift Masters’in beşinci ayağı, bugün Almanya’nın Hockenheimring Pisti’nde yapılıyor. Drift Şampiyonu NEU Drift Team Pilotu Enver Haskasap Almanya’da podyum için mücadele edecek.

Avrupa Drift Şampiyonası Drift Masters’de sezonun beşinci ayağı, Almanya’nın Hockenheim bölgesinde bulunan ve 1970 yılından beri Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan Hockenheimring Pisti’nde bugün yapılıyor. Bu sezon şampiyonada mücadele eden çifte KKTC Şampiyonu Enver Haskasap, yoğun iş temposu sebebi ile şampiyonanın dördüncü ayağına katılamazken, Almanya’da mücadele etme kararı aldı.

6 yarıştan oluşan Avrupa Drift Şampiyonası’nın beşinci yarışı olan Almanya’da 22 ülkeden 60 yarışmacı birincilik şansı arayacak. Yarışın finalleri bugün Kıbrıs saati ile 17.00’de başlayacak. Katıldığı ilk 3 yarışta olduğu gibi yarışın favorileri arasında gösterilen şampiyon driftçimiz Haskasap, yarışa iyi hazırlandığını ve podyuma çıkmak için her zaman olduğu gibi limitlerini zorlayacağını belirtti.

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