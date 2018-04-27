Haskasap, İstanbul'da pisti inletecek

Çifte drift şampiyonu pilotumuz Enver Haskasap, Türkiye Drift Şampiyonası’nın ilk ayağında, İstanbul’da mücadele edecek

Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası’nın 2018 yılındaki ilk yarışı 29 Nisan Pazar günü İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu otoparkında gerçekleştirilecek. 27 yarışmacının mücadele edeceği yarışta 2015-2016 KKTC Drift Şampiyonu, NEU Drift Team pilotu, Enver Haskasap da mücadele edecek. Pazar günü yapılacak finallere katılmaya hak kazanacak 16 yarışmacının belirleneceği sıralama turları yarın (28 Nisan 2018 Cumartesi) yapılacak. Geçtiğimiz yıllarda ülkemizi Avrupa’da bir çok kez temsil eden Haskasap yarışın favorileri arasında gösteriliyor. Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço’nun da mücadele edeceği yarışta Haskasap 2018 için özel olarak hazırladığı Nissan 350Z aracıyla yarışacak. Pazar günü 13:30’da başlayacak olan eşleşmeler saat 17.00’ye akdar devam edecek ve en iyi 16 sporcu birincilik için birbirleri ile kıyasıya çekişecek. Yarışın ödül töreni ise 17.00’de yapılacak.