Haskasap İrlanda’da podyum hedefiyle piste çıkacak

Enver Haskasap, Avrupa Drift Şampiyonası’nda 2018 sezonunun altıncı ve son yarışında, İrlanda’daki Mondello Park Pisti’nde podyum hedefiyle piste çıkacak

Altı yarıştan oluşan Avrupa Drift Şampiyonası “Drift GP”, Polonya, Macaristan, Letonya, tekrar Polonya ve Almanya yarışlarının ardından İrlanda’da yapılacak yarış ile tamamlanıyor. Bu sezon Avrupa Drift Şampiyonası’nda mücadele eden sporcumuz, çifte KKTC Drift Şampiyonu Enver Haskasap, geride kalan 5 yarışın dördünde start almış, sezon boyunca şansızlıklar yaşayarak istediği sonuçları alamamıştı. Yakın Doğu Üniversitesi Drift Takımı, Drift NEU sporcusu Haskasap, son yarıştan kupa ile ayrılarak başarılı bir sezon finali yapmak istiyor. KKTC Bayrağı ile Avrupa Drift Şampiyonası’nda boy gösteren Haskasap, yarışın favori pilotları arasında gösteriliyor. Pazar günü hem sıralama turlarının, hem de finallerin yapılacağı yarış için 24 farklı ülkeden yaklaşık 80 yarışmacı büyük bir mücadele sergileyecek. Yarış Facebook üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Sıralama turları Kıbrıs saati ile saat 13.00’de, ikili eşleşmeleri ise 15.30’da başlayacak.