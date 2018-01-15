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Hamitköy’de gaza basacaklar

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Genç sürücüleri motorsporlarına kazandırmayı hedefleyen Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası ikinci yarışı 21 Ocak Pazar günü Hamitköy’de gerçekleşiyor

Hamitköy’de gaza basacaklar

2017-18 Enl Global Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası 2. yarışı 21 Ocak Pazar günü Lefkoşa'da Hamitköy’de gerçekleşiyor. 

Kış Kupası adı altında Sprint Şampiyonası’nı düzenleyen Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu ralli pilotlarının tecrübelerini geliştirmek ve genç sürücüleri de motorsporlarına kazandırmayı hedefliyor.

İnönü’de gerçekleşen 1. yarışın ardından 2. yarışa daha fazla katılım beklenirken, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu yarışı Lefkoşa’da Hamitköy’de gerçekleştirecek. Enl Global ana sponsorluğundaki 2. yarışın kayitlari Çarşamba günü kapanacak.

Mustafa Bulutoğluları - Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisinin lider durumda bulundukları şampiyona, 21 Ocak Pazar günü Saat 11:00’da başlayacak. Ralli Sprint’te biri deneme olmak üzere 3 etap koşulacak

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