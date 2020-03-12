Hamitköy Rallisine, koronavirüs engeli

Yeni kurulan Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün ilk yarışı olan ÇDM Kaporta Boya Hamitköy Sprint Rallisi, koronavirüs tehlikesi nedeniyle ertelendi

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü, 2019 yılının sonunda kurularak 2020 sezonu için çalışmalarına başlamıştı. Ralli Sprint ve Tırmanma organizasyonları yapacak olan kulüp sezonun ilk yarışı ise ertelendi.

15 Mart 2020 Pazar günü ÇDM Kaporta Boya sponsorluğunda Hamitköy’de organize edilecek olan yarış, Bakanlar Kurulu’nun yaptığı olağanüstü toplantı sonucunda, korona virüs tehlikesi nedeniyle tüm spor müsabakalarının 22 Mart 2020 tarihine kadar iptal edilmesi kararı üzerine erteledi.

Bu gelişme üzerine Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Yönetim Kurulu da sezonun ilk yarışını ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.