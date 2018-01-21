Hamitköy'de de zirve Bulutoğluları'nın

Hamitköy'de gerçekleştirilen ENLGLOBAL Lefkoşa Ralli Sprint'te 19 araç start alırken, birincilik ilk yarışta olduğu gibi Mustafa Bulutoğluları – Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisinin oldu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun düzenlemiş olduğu 2017-2018 Sprint Şampiyonası ENL Global sponsorluğundaki kış kupası ikinci yarışa ENLGLOBAL Lefkoşa Ralli Sprint 19 aracın katılımıyla gerçekleşti.

Lefkoşa’nın güzel havası eşliğinde izleyici katılımının büyük olduğu 4.15km’lik Sprint Yarışı; deneme geçişi, ilk geçiş ve ikinci geçiş olmak üzere 3 kere geçilerek tamamlandı. Çekişmeli geçen yarışta Mustafa Bulutoğluları – Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi yarışı kazandılar. İnönü'de gerçekleşen ilk yarışın sonuçlara değişmezken , Cevdet Alptürk – İbrahim Kara yarışı ikinci, İbrahim Damdelen – Ahmet Behlül yarışı üçüncü olarak tamamladılar. ENL GLOBAL ana sponsorluğunda gerçekleşen yarışta Sınıf N de birinci Cahit Yetkili – Harun Çakır, Sınıf 4'de birinci Halil Mulla-Doğa Koyuncu , Sınıf 2'de Cevdet Alptürk –İbrahim Kara ,Sınıf 1'de Mustafa Bulutoğluları – Ahmet Buzlukçuoğlu, ilk kez açılan Sınıf R'da Göksel Macila-Buğra Tabak, T1 de Ahmet Esendağlı – Veli Esendağlı, T2'de Serhat Karaoğlan-İsmail Karataç, Kadın Co-Pilotlarda Başak Sezinler ve Gençlerde Cevdet Alptürk- Buğra Tabak birinci oldular.