Hamitköy Barajı’nda yarışacaklar

2017-18 Enl Global Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası ikinci yarışı yarın Hamitköy Barajı bölgesinde gerçekleştirilecek. Eski ralli şampiyonlarından Cem Aytaç ile Göksel Macila da yarışa kayıt yaptırdı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen 2017-18 Enl Global Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası 2. yarışı Hamitköy Barajı bölgesinde gerçekleştirilecek.

Pazar günü saat 11:00 da başlayacak olan yarışta ekipler Lefkoşa Sanayi arkasından başlayıp Hamitköy Barajı’na gelen yolda, ilki deneme olmak üzere 3 kez kozlarını paylaşacaklar.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen şampiyonanın ikinci yarışında 21 ekip kayıt yaptırdı.İlk yarışın galibi Mustafa Bulutoğluları, Karting şampiyonluğundan ralliye adım atan genç pilot Cevdet Alptürk, ilk yarışın üçüncüsü İbrahim Damdelen yarışta kıyasıya mücadele edecekler . Hamitköy - Dikmen arasında yapılan yeni anayolda bulunan çember de kurulacak olan servis alanından seyirciler etabı izlecebilecekler.

Eski ralli şampiyonlarından Cem Aytaç T2 Klasmanında ve Göksel Macila ise Yeni açılan UTV klasmanı Sınıf R da mücadele edecekler.