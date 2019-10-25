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Hamilton Meksika’da şampiyonluğa sürecek

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Meksika'da yapılacak sezonun 18. yarışıyla sürecek. Gözler şampiyonluğa yürüyen LewisHamilton'ın üzerinde olacak

Hamilton Meksika’da şampiyonluğa sürecek
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Meksika'nın başkenti Meksiko City'deki 4 bin 304 metrelik HermanosRodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları bugün TSİ 21.00'de, yarış ise 27 Ekim Pazar günü TSİ 22.10'da başlayacak.

Takımlar klasmanında Mercedes'in şampiyonluğunu önceden ilan ettiği organizasyonda takımın Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'un, zirveye ulaşma ihtimali de bulunuyor.

Meksika'da Hamilton, zirve yolundaki en yakın rakibi takım arkadaşı Finlandiyalı ValtteriBottas'tan 14 puan fazla alacağı bir dereceyle yarışı tamamlarsa kariyerindeki 6. şampiyonluğa ulaşacak.

Formula 1'de Meksika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 338 puan

2. ValtteriBottas (Finlandiya): 274

3. Charles Leclerc (Monako): 223

4. MaxVerstappen (Hollanda): 212

5. SebastianVettel (Almanya): 212

- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 612 puan

2. Ferrari: 435

3. RedBull: 323

4. McLaren: 111

5. Renault: 68

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