banner107
Köy küçük, başarı büyük
Köy küçük, başarı büyük
181 0
Akbil, Mağusa'da yan verdi
Akbil, Mağusa'da yan verdi
15 0
İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı
İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı
12 0
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
345 0
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
233 0
Anastasiadis 2023 hedefini açıkladı
Anastasiadis 2023 hedefini açıkladı
75 0
İri ve güçlü pick-up 2019 Yeni GMC Sierra
İri ve güçlü pick-up 2019 Yeni GMC Sierra
62 0
Cihangir, küçük köyün büyük hikayesini yazdı
Cihangir, küçük köyün büyük hikayesini yazdı
190 0
banner82
banner147

Hamilton İspanya'da da zirvede

banner27

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. yarışı İspanya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu

Hamilton İspanya'da da zirvede
banner137

Formula 1'de sezonun beşinci mücadelesi, İspanya'nın Barcelona kentindeki 4,655 kilometrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, startta yerini korudu. Fakat takım arkadaşı Valtteri Bottas, 2'nciliği Ferrari'den Sebastian Vettel'e kaptırdı.

Başından itibaren üstün götürdüğü yarışta damalı bayrağı ilk gören Hamilton, üst üste 2'nci, kariyerinin 64. birinciliğine ulaştı.

Hamilton'un 20.5 saniye arkasındaki Bottas 2'nci, liderden 26.8 saniye sonra bitişe gelen Verstappen ise 3. oldu.

Bu sonuçla puanını 95'e çıkaran şampiyona lideri Hamilton, rakipleriyle arasındaki farkı açtı. Büyük Britanyalı sürücüyü, 78 puanla Vettel ve 58 puanla Bottas takip etti.

Sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'si, 27 Mayıs'ta yapılacak.

- İlk 10

İspanya Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:
1. Lewis Hamilton (Mercedes)
2. Valtteri Bottas (Mercedes)
3. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)
4. Sebastian Vettel (Ferrari)
5. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)
6. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)
7. Carlos Sainz (Renault)
8. Fernando Alonso (McLaren-Renault)
9. Sergio Perez (Force India-Mercedes)
10. Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber)

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 95 puan
2. Sebastian Vettel (Almanya): 78
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58
4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 48
5. Daniel Ricciardo (Avustralya): 47

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.