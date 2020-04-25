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Hamılton'ın gözü rekorlarda

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Lewis Hamilton, Michael Schumacher’i geçmek için sabırsızlanıyor. Mercedes sürücüsü, koronavirüs nedeniyle 2020 sezonun ne zaman başlayacağı belli olmayan Formula 1'de Alman efsanesine ait birçok rekoru kırmaya çalışacak

Hamılton'ın gözü rekorlarda

Koronavirüs’ten etkilenen spor dalları arasında Formula 1 de yer alıyor. Salgından dolayı 2020 sezonunun ilk 9 yarışı ertelendi ya da iptal edildi. Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton ise tekrar yarışmayı iple çekiyor.

35 yaşındaki pilot, sezonun başlamasıyla birlikte Formula 1 efsanesi Michael Schumacher’ın rekorlarını kırma şansı yakalayacak.

Lewis Hamilton, 2020 sezonunu zirvede tamamlarsa, 7 dünya şampiyonluğu bulunan Schumacher’ın rekorunu egale edecek. Britanyalı pilotun, Formula 1 efsanesini geçme şansı bulunduğu bir başka alan ise yarış kazanma.

Mercedes sürücüsü, 8 kez daha damalı bayrağı ilk sırada görürse, 91 yarış zaferi bulunan Schumacher’ı geride bırakacak.Lewis Hamilton’ın podyumda yer alma konusunda da önündeki tek rakibi Michael Schumacher.

151 kez ilk üç pilot arasına giren 35 yaşındaki sürücü, 5 kez daha bunu başarırsa, zirvede yer alacak.

İkili arasındaki rekabet bunlarla sınırlı değil. Lewis Hamilton 9 yarışı daha puan alarak tamamlarsa, 221 kez bunu başaran Schumacher'ı geçmiş olacak.

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