Hamilton ile Rossi araçlarını değişti

5 kez Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton ile MotoGP efsanesi ValentinoRossi, Valencia'da araçlarını değişti. Hamilton Yamaha YZR-M1'a bindi, Rossi de 2017 Mercedes W08'i kullandı

Motor sporlarının bu iki büyük ismi, Valencia'da bir araya geldi ve eşi benzeri görülmemiş anlar yaşandı. İlk olarak MotoGP efsanesi ValentinoRossi, Formula 1'in son şampiyonu Hamilton'ın 2017 Formula aracıyla piste çıktı ve hünerlerini sergiledi.

Ardından da Mercedes pilotu, Rossi'ninYamaha motoruyla boy gösterdi. Hamilton, geçtiğimiz sezon da Yamaha'nınSuperbike motoruyla piste çıkmış, AlexLowes ve Michael Van der Mark'tan geçer not almıştı. Motosikletlere özel bir ilgisi olan Hamilton, Yamaha'nın pilotu FrancoMorbidelli de pist çizgileri hakkında bilgi verdi.

Bu muhteşem günün sonunda iki pilot, birbirlerine olan hayranlıklarını dile getirdi.

Hamilton, "Aracın içerisinde Valentino gibi bir efsaneyi görmek çok güzel. Aracı ilk kez sürdüğü için onun adına heyecanlıydım. Bana F1 aracında ilk zamanlarımı hatırlatıyordu." açıklamasını yaptı.

Rosside, "“Daha önce Lewis’in büyük bir taraftarıydım ama şimdi bu durum daha da arttı. İki motor sporları serisinin bir araya geldiği ve birlikte çalıştığı harika bir gündü." ifadelerini kullandı.