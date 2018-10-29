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Hamilton "5'ler kulübü"ne girdi

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Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 5 şampiyonluğa ulaşan 3. isim oldu

Hamilton "5'ler kulübü"ne girdi
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2018 Formula 1 sezonunun ana hikayesini oluşturan "5. şampiyonluğa kim ulaşacak" sorusu yanıtını buldu. Lewis Hamilton, Ferrari pilotu Sebastian Vettel ile girdiği şampiyonluk mücadelesini, 2017'de olduğu gibi sezonun ikinci yarısındaki performansıyla kazandı.

Hamilton, soğukkanlı ve olgun sürüşüyle rakibini bir kez daha alt etti. Ferrari ise 2007'den beri süre gelen şampiyonluk hasretini, Vettel'in pilotaj, stratejistlerin tercih ve mühendislerin otomobili geliştirmedeki hataları yüzünden bu yıl da dindiremedi.

Meksika Grand Prix'sini 4. sırada bitirmesine rağmen geçen sezon olduğu gibi son iki yarış öncesi şampiyonluğu garantileyen Hamilton, Juan Manuel Fangio ve Michael Schumacher'den sonra F1 tarihinde bu başarıya 5. kez imza atan 3. sporcu olarak kayıtlara geçti.

Şampiyonada 2008, 2014, 2015 ve 2017'nin ardından 5. kez mutlu sona ulaşan 33 yaşındaki Hamilton, "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilotlar" listesinde Fangio'yu yakaladı. Sıralamanın zirvesinde 7 şampiyonluğu bulunan Schumacher yer alıyor.

Formula 1'de en az 3 şampiyonluk yaşayan sürücüler şöyle:

 Pilot

 Ülke

Şampiyonluk sayısı

 Michael Schumacher 

 Almanya

7

 Juan Manuel Fangio

 Arjantin

5

 Lewis Hamilton 

 Büyük Britanya 

5

 Alain Prost

 Fransa 

4

 Sebastian Vettel

 Almanya

4

 Niki Lauda

 Avusturya

3

 Jack Brabham

 Avustralya

3

 Jackie Stewart

 Büyük Britanya 

3

 Nelson Piquet

 Brezilya

3

 Ayrton Senna 

 Brezilya

3

 RAİKKONEN'İN REKORUNU KIRDI

2016 Japonya Grand Prix'sinden bu yılki Çin Grand Prix'sine kadar üst üste 28 yarış boyunca puan alan Hamilton, Kimi Raikkonen'e ait rekorun yeni sahibi oldu.

Aracındaki arıza yüzünden yarış dışı kaldığı Avusturya Grand Prix'sine kadar rekoru 33 yarışa çıkaran Büyük Britanyalı pilot, hızlı olduğu kadar istikrarlı olduğunu da gösterdi.

Gelecek sezon Alfa Romeo Sauber takımında yarışacak Raikkonen, 2012 Bahreyn Grand Prix'sinden 2013 Macaristan Grand Prix'sine kadar çıktığı 27 yarışta puan almıştı.

Formula 1'e adım attığı 2007'den itibaren mücadele ettiği 12 sezonda da yarış kazanmayı başaran Hamilton ayrıca bu alandaki rekorun sahibi Schumacher'e de bir adım daha yaklaştı. Schumacher, 1992'den 2006'ya kadar art arda 15 sezon boyunca en az bir yarış kazanmıştı.

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