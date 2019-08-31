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Gururumuz Ülkü Erçoban

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Red Bull Car Park Drift Dünya Finali İstanbul 2019'da tek kadın sporcu yarışacak olan Ülkü Erçoban gururumuz oldu

Gururumuz Ülkü Erçoban
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Dünyanın en iyi drift pilotunun belli olacağı Red Bull Car Park Drift Dünya Finali İstanbul 2019'da tek kadın sporcu yarışacak.

Kuveyt’te 1 Şubat’ta elemelerle başlayan Red Bull Car Park Drift 2019’un Dünya şampiyonu İstanbul’da belli olacak. Ülke finalleri sonunda belirlenen 11 pilotun yanı sıra Wild Card’larla finale adını yazdıran 7 pilot, 1 Eylül'de(Bugün) Maltepe Etkinlik Alanında gerçekleştirilecek. Red Bull Car Park Drift Dünya Finalinde driftin en iyisi olmak için mücadele edecek. Yarışta, Dünya genelinde ilk olarak Kıbrıslı Türk kadın driftçi Ülkü Erçoban da start alacak. Bu arada Kıbrıslı Türk pilot İbrahim Yücebaş da yarışta yer alacak.

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