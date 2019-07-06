Günün hızlısı Yıldız -Yücener ikilisi

11. İskele Ralli ’si ilk günün ilk etabı 19 aracın katılımıyla gerçekleştirilip 19 aracın finish görmesiyle tamamlanırken, Çekişmeli geçen ilk günkü yarışta 1. etabı birinci sırada tamamlayan ekip Ömer Yıldız – Mustafa Yücener ikilisi oldu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Alpet katkılarıyla düzenlemiş olduğu, 2019 Ralli Şampiyonası üçüncü yarışı olan 11. İskele Ralli ’si ilk günün ilk etabı - 19 aracın katılımıyla gerçekleştirilip 19 aracın finish görmesiyle tamamladı.

İskele ’nin hafif serin fakat güneşli ve güzel havası eşliğinde bölgeden büyük izleyici katılımının olduğu 2019 Ralli Şampiyonası üçüncü bacağı ilk günü 1 etap geçilerek tamamlandı. Çekişmeli geçen ilk günkü yarışta 1. etabı birinci sırada tamamlayan ekip Ömer Yıldız – Mustafa Yücener ikilisi olurken; ikinci sırada Fikri Macila – Doğa Koyuncu geldi. Cevdet Alptürk – Özden Yılmaz ise etabı üçüncü sırada tamamladılar.

Bugün geçilecek 6 etapla birlikte 11. İskele Ralli ‘si tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam edecek.

SEYİRCİ NOKTALARI

Dün başlayan İskele Rallisi’nde seyircilerin yarışı yakından takip edebilmesi için özel alanlar da tahsis edildi. Seyirci Özel Etabı’nı izlemek isteyen vatandaşlar, İskele’de bulunan Sadıkoğlu Petrol karşısından Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’na doğru girerek seyirci noktasına ulaşabilecekler.

7 TEMMUZ PAZAR

İskele Rallisi’nde ekipler 7 Temmuz Pazar günü sırası ile ikişer kez Topçuköy, Sınırüstü ve İskele etaplarını geçtikten sonra Festival alanında ödül törenine giderek İskele Rallisi’ni sonlandıracaklar.

TOPCUKÖY ETABI

İlk aracın 10:08’de start alacağı toplam 9.06 kilometrelik Topcuköy Etabı, Sınırüstü-Altınova yolu üzerinden başlayacak ve Topcuköy’de sona erecek.

Öe2 Topcuköy1 10.08

Öe3 Topcuköy2 10.56

SINIRÜSTÜ ETABI

İlk aracın 13.04’de start alacağı toplam 9.67 kilometrelik Sınırüstü Etabı, Topcuköy Etabı ile aynı noktadan başlayarak Altınova asfaltını geçmesinin ardından İskele içinde son bulacak.

Öe4 Sınırüstü 13.04

Öe5 Sınırüstü 2 13.52

İSKELE ETABI

İskele Rallisi’nin son etabı olan İskele Etabı’nda ilk araç 16.10’da start alacak. Toplam 12.75 kilometreden oluşan İskele Etabı’na ulaşmak isteyen ralli severler, İskele içinden çıkarak İskele çöplüğüne giden yola ayrılmalarına gelmeden sağ tarafta start noktasını görebileceklerdir. Araçlar, önce Ardahan sonra Topcuköy yolunu karşıya geçerek İskele içinde yarışa son verecekler.

Öe 6 İskele 1 16.10

Öe7 İskele 2 16.53

Finis 17:58