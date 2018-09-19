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Güney'de Türkçe isim tartışması sürüyor

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Kıbrıs Rum Otomobil Birliği, Uluslararası Kıbrıs Rallisi resmî web sayfasındaki güzergah haritalarından bazılarında KKTC’deki yerleşim birimlerinin Türkçe adları ile yer almasında, sorumluluklarının olmadığını açıkladı

Güney'de Türkçe isim tartışması sürüyor
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ERC ve MERC'e puan veren Uluslararası Kıbrıs Rallisi resmî web sayfasında yayınlanan güzergah haritalarından bazılarında KKTC’deki yerleşim birimlerinin Türkçe adları ile de yer alması, Güney Kıbrıs’ta tartışma yaratmıştı.

Kıbrıs Rum Otomobil Birliği, Uluslararası Kıbrıs Rallisi’nin resmi web sayfasında yarışma esnasında izlenecek güzergah haritalarında KKTC’deki yerlerin Türk adlarıyla yer almasında kendilerinin bir sorumluluklarının olmadığını belirtti.

Fileleftheros gazetesine göre Rum Otomobil Birliği, ralli güzergahına ilişkin haritalarda KKTC’deki yerleşim birimlerinin isimlerinin Türkçe olarak verilmesi ve Rum İçişleri Bakanlığı’nın bu kapsamda yaptığı soruşturmada “ceza gerektiren suç” saptadığına dair dün çıkan haber üzerine açıklama yaptı. Habere göre haritalar konusunda kendilerinin herhangi bir sorumluluklarının olmadığını belirten birlik, sorumluluğu yurt dışı bürosuna yükledi. 

Birlik, rallideki özel yolların harita üzerinde belirlenmesi sorumluluğunun, Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun(FIA) onayına tabi yurt dışındaki özel bir ofisin yaptığını belirtti.

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