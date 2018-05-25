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Gücü olan kazanacak

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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde organize edilen “Short Shift Drag 400” Akıncılar tünel yolunda “Güçlü olan kazansın” sloganıyla yapılacak

Gücü olan kazanacak
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Ülkemizin sevilen motorsporu organizasyonlarından olan drag yarışlarında sezonun ilk yarışı yarın (Pazar) Akıncılar tünel yolunda yapılıyor. “Güçlü Olan Kazansın” sloganıyla Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde yapılacak “Short Shift Drag 400” yarışında yaklaşık 40 yarışmacı 6 sınıfta birinci olmak için mücadele edecek.

Bugün saat 17.00’de itibaren antrenmanlar, teknik kontroller ve kayıt listesinin ilanının ardından yarışmacılar büyük mücadele için yarını beklemeye başlayacaklar.

Yarın saat 17.00’de kapıların açılacağı organizasyonda mücadeleler saat 17.30’da start alacak. Her yarışmacının 3 sıralama hakkının olduğu yarışta en iyi derecelerine göre sınıfları belirlenecek ve eşleşmeler başlayacak. Sınıflarını ilk sırada tamamlayan yarışmacılara 1,000’er TL ödülün verileceği organizasyonda 12.01 saniye olan pist rekorunu kıran yarışmacıya ise 5,000 TL ödül verileceği açıklandı.

“Short Shift Drag 400” yarışı; Başbakanlık, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, KKTC Telsim, Maliye Bakanlığı, Spor Yazarları Derneği, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Spor Dairesi, Değirmenlik Belediyesi, Güven Sigorta, Alpet, Mamülcüoğlu ve Ektam limited’in de katkılarıyla yapılıyor.

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